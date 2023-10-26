Скорая помощь Фото: Толк

У 15 участников фестиваля диагностировали норовирус, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи назначили им лечение

Барнаульские дети оказались среди пострадавших от массового отравления на цирковом фестивале в Перми, сообщает РИА “Новости”.

Всего 15 участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в Перми попали в больницу с отравлением. Отравившиеся дети приехали из Барнаула, Ульяновска и Новокузнецка. Их госпитализировали в краевую детскую больницу.

После еды детей стало рвать, поднялась температура, началась диарея. Педагоги и сопровождающие также оказались в тяжелом состоянии.

Организаторы пояснили, что дети завтракали и ужинали там, где проживали, – в гостинице “Профсоюзная”, а обед им привозил субподрядчик по питанию – ИП Шилов Александр Васильевич.

Краевая прокуратура также сообщила, что сотрудники ведомства проверят кафе, где питались участники фестиваля-конкурса: дети почувствовали недомогание через короткое время после принятия пищи в заведении общепита.

Гала-концерт должен был пройти вечером 26 октября, но был отменен из-за массового отравления. Сейчас в причинах отравления разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Армавире российских летчиков попытались отравить тортом с сильным ядом.

Источник

город горняк

горняк онлайн