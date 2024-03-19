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Барнаульские динамовцы играют вничью в третьем контрольном матче сборов в Новороссийске

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Барнаульские динамовцы играют вничью в третьем контрольном матче сборов в Новороссийске

Автор: Пресс служба

Матч против ФК «Черноморец» закончился со счётом 0:0. Оба коллектива демонстрировали хорошую игру как в атаке, так и в обороне, что и отразилось на результате.

В концовке матча динамовцы имели два хороших момента. Оба возникли после прессинга на чужой половине поля. Сначала партнёры вывели 1 на 1 Михаила Осипова, который пробил с острого угла, но мяч прошёл рядом со штангой, а через пару минут Игорь Абрамов пробил в створ ворот, но в этот раз выручил голкипер соперников. Хорошую игру сегодня вновь показал Илья Бычков, который за три контрольных матча пропустил лишь один мяч!

Омрачила столь солнечный поединок небольшая травма Егора Никифоренко, который покинул поле ещё в первом тайме.

Заключительный контрольный поединок наша команда проведёт 21 марта против ФК «Анапа».

Взято отсюда.

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