Барнаульские динамовцы одерживают победу во втором контрольном матче на сборах в Новороссийске

Автор: Пресс служба

Матч начался для нашей команды с заработанного пенальти Владимиром Завьяловым, которое сам же Владимир и реализовал. После этого наша команда оказывала много давления на ворота соперников и практически весь матч находилась около чужой штрафной площади. Однако, второй мяч никак не хотел отправляться в сетку ворот ФК «Орёл», как бы динамовцы не старались.

Соперник же, в свою очередь, отвечал острыми контрвыпадами. Один из таких закончился хорошим ударом под перекладину ворот Ильи Бычкова, но Илья в красивом прыжке перевёл мяч в перекладину, от которой он отправился на угловой.

Виталий Александрович Вихлянов сделал восемь замен во втором тайме, дав поиграть даже молодому Дмитрию Иванову, который только в этом сезоне перешёл в основную команду после выступлений в прошлом за молодёжную. Но все эти замены всё таки не привели ко второму мячу. Как итог 1:0 — первая победа нашей команды на сборах в Новороссийске!

Впереди вновь тренировочный процесс и 19 марта встречаемся с новороссийским «Черноморцем», который выступает в первой лиге!

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости алтая и алтайского края сегодня ,