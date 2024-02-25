Барнаульские динамовцы сыграли в ничью с командой «Новосибирск»

Автор: Пресс служба

Сегодня в манеже «Заря» прошёл товарищеский матч нашей команды против «Новосибирска». Для наших соседей этот матч был контрольным в рамках подготовки к началу выступления в дивизионе «золото», который начнётся уже через несколько недель.

С первых минут соперник захватил инициативу и контролировал игру, а наша команда остро атаковала используя свои моменты на контратаках. Один из них был практически стопроцентным, но Даниил Зарецкий не сумел отправить мяч в створ ворот соперника и на перерыв команды ушли без забитых мячей. Стоит отметить уверенную игру в воротах Ильи Бычкова, который раз за разом выручал нашу команду на ленточке!

Вторая половина встречи порадовала местных болельщиков, ведь недавно подписавший контракт с «Новосибирском» Антон Кобялко всё таки открыл счёт в матче, оказавшись расторопнее на добивании в нашей штрафной. Но у главного тренера нашей команды Виталия Александровича был свой козырь в рукаве — Михаил Осипов, которые дважды поразил ворота соперника и вывел нашу команду вперёд.

Увы, но удержать счёт наши ребята не смогли. «Новосибирск» сравнял и поставил точку в этой встрече — 2:2, очень информативный и, что самое важное, достаточно хороший поединок с хорошим соперником.

Благодарим «Новосибирск» за хороший матч и желаем им удачи в предстоящих баталиях в «золоте»!

Взято отсюда.

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