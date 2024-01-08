В городе проводится очистка дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, заездных карманов остановок от снега. В дневную смену задействованы 81 единица техники и 109 дорожных рабочих

В связи со снегопадом, метелями и сильным порывистым ветром бригады дорожной службы “Автодорстроя” 8 января перешли на круглосуточный режим работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, прометание тротуаров от снега ведется на улицах Профинтерна, Северо-Западной, Антона Петрова, Телефонной, Смородиновой и других участках улично-дорожной сети.

Во все районах города дорожные рабочие очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, подходы к остановкам.

Для поддержания дорог и тротуаров краевой столицы в нормативном состоянии в ночь работало 132 единицы техники, в дневную смену задействованы 81 единица техники и 109 дорожных рабочих.

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