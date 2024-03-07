Курьер. Доставка Фото: unsplash.com

Барнаульский курьер попросил клиентов иметь уважение и одеваться перед приходом доставщика. Однако многие жители города не согласны с такой претензией

Барнаулец от имени курьеров обратился к людям, которые пользуются услугами сервисов доставки. Он попросил встречать доставщика одетыми. Сообщение опубликовано в группе “Barnaul 22” в соцсети “ВКонтакте”.

“Пожалуйста, имейте совесть. Сейчас речь идет про внешний вид многих клиентов. Человек может встретить доставщика после душа в халате; в одних шортах с голым торсом или, наоборот, в одной футболке с голым низом. Но вишенка – люди, открывающие дверь в одних трусах”, – говорится в сообщении.

Курьер отметил, что это ненормально и неприлично, когда человек встречает незнакомца в нижнем белье.

Многие комментаторы отмечают, что пользуются услугами доставки дома и как раз для того, чтобы не наряжаться. Другие же называют требование справедливым и просят соблюдать этикет:

“Автор прав, выходили мне навстречу несколько раз мужчины в одних трусах, так себе ощущения, если честно, элементарное чувство такта должно ведь присутствовать”; “Не ерничайте. Все верно пишет автор. Просто большинство людей перестали быть людьми и знать не знают о морали, уважении. Время движется вперед, становитесь лучше, а не хуже”; “Ну про трусы еще может быть, а все остальное нормально. Поэтому вас и вызывают, что мы не в состоянии дойти до магазина, потому что не “в лице”. Какие чувствительные курьеры”; “Про голый верх, низ и одни трусы – понятно. А халат чем не угодил?”; “Если я оденусь, то зачем мне курьер? Сам схожу…” – пишут комментаторы под публикацией.

При этом большинство жителей Барнаула придерживаются мнения, что в своем доме они могут соблюдать тот дресс-код, который захотят сами.

Взято отсюда