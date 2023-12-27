Барнаульские медведи не могут уснуть из-за аномальной погоды

Аномальная погода накрыла Алтайский край и мешает мишкам барнаульского зоопарка спать

Посетители барнаульского зоопарка поделились в телеграм-канале “В Курсе 22” редкими кадрами бодрствующей медведицы Глаши, которая вальяжно ходит по вольеру и совсем не хочет спать.

“Из-за аномальной погоды в этом году медведица Глаша в барнаульском зоопарке не спит. Надо спать, а ей не спится”, – рассказывает очевидец.

Несмотря на то, что животное находится в неволе, спячка является неотъемлемой частью ее жизни. Посетители зоопарка предполагают, что медведице мешает спать резко пришедшее потепление. Теперь ее сон сдвинулся на неопределенное время.

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Взято отсюда