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Барнаульские общественники оценили работу УИКов в день голосования

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Представители городской общественной палаты во время рейда по избирательным участкам интересовались буквально всем — от числа наблюдателей до освещения

Представители общественной палаты (ОП) Барнаула перед выборами проверяли, насколько избирательные участки готовы к голосованию.

Оценивалось количество наблюдателей, оформление информационных стендов, местоположение видеокамер, уровень освещенности.

“Наша задача очень простая: проверить, все ли сделано комфортно, готовы или нет у нас сами кабинки для голосования, приветливо ли встречают избирателей или нет”, – отметил председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко.

Представители ОП в очередной раз сделали акцент на том, что они выполняют не контролирующую функцию, а лишь наблюдательную. То есть смотрят и оценивают готовность избирательных участков к визиту горожан.

“Все подготовлено, комфортно, сотрудники и наблюдатели улыбаются, состояние праздника такого, который был у нас когда-то в детстве присутствует, и это тоже радует”, – прокомментировала член Общественной палаты Барнаула Елена Буянкина.

Напомним, что в течение трех дней, с 15 по 17 марта барнаульцы на ряде избирательных участков могли проголосовать и за объекты благоустройства по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”.

Представители ОП высоко оценили работу волонтеров, которые помогали горожанам отдать свой голос за обновление городских пространств.

Взято отсюда

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