Барнаульских водителей попросили не парковать автомобили на проезжей части

Госавтоинспекция Барнаула обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили не проезжей части, поскольку это мешает убирать снег с улиц города.

В ведомстве подчеркнули, что особенно важно обеспечить прохождение дорожной техники после продолжительных неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в случае информирования водителей о проводимой очистке улиц и невозможности проведения работ из-за припаркованных машин, в том числе в ночное время суток, необходимо оперативно отреагировать и выбрать другое место для стоянки транспорта.

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