Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульский аэропорт обновил рекорд по количеству пассажиров

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Барнаульский аэропорт обновил рекорд по количеству пассажиров

Рост составил 15 %.

Источник фото: Катунь 24

Аэропорт Барнаула в 2023 году обслужил больше 723 тысяч пассажиров. По сравнению с 2022 годом, который также был рекордным, рост составил 15 %. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в своём Telegram-канале.

«Такие показатели — очередное подтверждение роста и деловой, и туристической активности в Алтайском крае. Нет сомнений, что новый терминал на 1 миллион человек, строительство которого началось прошлой осенью, будет востребован», — написал глава региона.

Согласно планам, новый терминал барнаульского аэропорта начнёт работать в июле 2025 года. Он будет в два раза больше нынешнего — площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В ноябре 2023 года прошла торжественная церемония начала строительства.

Строительством нового терминала будет заниматься подмосковное АО «Монолитное строительное управление — 1». Стоимость работ оценивается в 6,4 млрд рублей.

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Иван Лоор выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Самойленко

11.01.2024

 Новости Алтай

Престольный праздник отметили в храме 14 тысяч Вифлеемских младенцев

11.01.2024

 Новости Алтай

Расширенное заседание цикловых комиссий и кафедр

11.01.2024

 Новости Алтай

Фестивали, выставки, гастроли: план юбилейного года Шукшина утвердили на Алтае

11.01.2024

 Новости Алтай

Седьмой «Кубок Александра Ерохина» прошел в Барнауле

11.01.2024

 Новости Алтай

Выходные с пользой для здоровья

11.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае бригады скорой помощи оснастят видеокамерами

11.01.2024

 Новости Алтай

Потерявший семью в ДТП под Новосибирском 5-летний мальчик умер после аварии

11.01.2024

 Новости Алтай

Позывной – «Старый». История службы участника СВО из Зонального района

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix