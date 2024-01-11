Барнаульский аэропорт обновил рекорд по количеству пассажиров

Рост составил 15 %.

Источник фото: Катунь 24

Аэропорт Барнаула в 2023 году обслужил больше 723 тысяч пассажиров. По сравнению с 2022 годом, который также был рекордным, рост составил 15 %. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в своём Telegram-канале.

«Такие показатели — очередное подтверждение роста и деловой, и туристической активности в Алтайском крае. Нет сомнений, что новый терминал на 1 миллион человек, строительство которого началось прошлой осенью, будет востребован», — написал глава региона.

Согласно планам, новый терминал барнаульского аэропорта начнёт работать в июле 2025 года. Он будет в два раза больше нынешнего — площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В ноябре 2023 года прошла торжественная церемония начала строительства.

Строительством нового терминала будет заниматься подмосковное АО «Монолитное строительное управление — 1». Стоимость работ оценивается в 6,4 млрд рублей.

Взято отсюда.

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