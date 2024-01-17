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Барнаульский академический хор приглашает на концерт любимых песен

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Барнаульский академический хор приглашает на концерт любимых песен

В программе «Добрая примета» собраны композиции, которые с удовольствием поет уже не одно поколение страны.

Стоит лишь перечислить названия, и в памяти всплывают такие знакомые строки: «Беловежская пуща», «В горнице», «Зачарованная даль», «Как молоды мы были»… В концерте примут участие солисты: Антон Концеба, Иван Остапенко, Константин Рыбаков, Светлана Бачинская. Барнаульский хор ждет зрителей на концерт ретро-песен сегодня, 17 января. Место встречи – зал Института культуры на проспекте Ленина. Начало в 18:30.

Вера Климанова

Взято отсюда.

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