Барнаульский астрофотограф заснял полет МКС на фоне Луны

Фото: t.me/pagedowner

На кадрах видно, как почти невидимый темный объект пролетает на фоне огромного диска Луны. По словам фотографов, поймать этот момент непросто

Барнаульский астрофотограф заснял, как Международная космическая станция пролетает по диску Луны. Кадры размещены в телеграм-канале “Город, ночь и все такое”.

“Вчера с товарищами из Барнаульского астрообщества ездили поохотиться на МКС, в связи с чем удалось пополнить свою коллекцию ещё одним пролетом Международной Космической Станции по диску Луны“, – отметил фотограф.

По словам барнаульца, это “явление скоротечное и в каком-то смысле непредсказуемое”.

Ранее барнаульский фотограф поделился кадром “конопатого” Солнца.

Взято отсюда.

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