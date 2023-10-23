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Барнаульский астрофотограф заснял туманность Ирис. Фото

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Туманность Ирис Фото: vk.com/astrobarnaul22

Туманность Ирис – яркая, большая отражающая туманность, расположенная примерно в 1400 световых годах от Земли в созвездии Цефея

Барнаульский астроном – любитель Олег Петров заснял туманность Ирис. Фото появилось в сообществе “Наблюдательный Барнаул”.

Кадры сделаны в окрестностях Барнаула.

NGC 7023 (другие обозначения – OCL 235, LBN 487, туманность Ирис) – отражательная туманность с рассеянным звёздным скоплением в созвездии Цефея. Расстояние до объекта 1400 световых лет.

Ранее Барнаульский фотограф поделился кадром “конопатого” Солнца.

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