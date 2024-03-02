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Барнаульский Горэлектротранс анонсировал увеличение зарплаты кондукторов

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Барнаульский Горэлектротранс анонсировал увеличение зарплаты кондукторов

Первый трамвай из Белоруссии, вышедший на маршрут №1 Фото: Виталий Барабаш

На предприятии надеются, что рост зарплаты поможет закрыть нехватку кондукторов в троллейбусах и трамваях, а также обещают делать все возможное, чтобы преодолеть дефицит

В Горэлектротрансе Барнаула планируют увеличить зарплату кондукторов на 15%, заявили в городской администрации.

По мнению руководства предприятия это позволит улучшить ситуацию с нехваткой персонала, а также обеспечит стабилизацию работы городского электрического транспорта на линии.

“Мы рассчитываем, что повышение заработной платы позволит привлечь на работу новых сотрудников. Отмечу, что меры по работе водителей электротранспорта без кондукторов были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы увеличить количество сотрудников”, — рассказал главный инженер предприятия Александр Возный.

Пока в Горэлектротрансе очень не хватает кондукторов. На портале “Работа России” сказано, что на предприятии есть 178 рабочих мест, зарплата — от 45 тысяч рублей.

Барнаульский Горэлектротранс анонсировал увеличение зарплаты кондукторов

Вакансия кондуктора Фото: скриншот trudvsem.ru

В мэрии отметили, что развитию городского общественного транспорта и его обновлению уделяют особое внимание, в связи с чем сейчас разрабатываются соответствующие программы.

Ранее барнаульцы жаловались, что из-за отсутствия кондукторов в трамваях особенно в давку становится невозможно выйти в переднюю дверь.

Взято отсюда

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