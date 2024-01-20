Барнаульский химик раскрыл свойства Крещенской воды

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Ученый много лет занимается вопросом изменения воды и водных растворов под действием электромагнитных и магнитных полей

Доцент Института химии и химико-фармацевтических технологий кафедры физической и неорганической химии АлтГУ, кандидат химических наук Борис Шипунов рассказал о свойствах крещенской воды с научной точки зрения, сообщает пресс-служба АлтГУ.

20 января, 12:08 В Барнауле Крещенские купания прошли без происшествий

В этом году в городе обустроили две крещенские купели: на реке Обь в районе Речного вокзала и на озере “Пионерское” (поселок Борзовая заимка)

По словам ученого, в результате исследований они установили, что вода изменяет свои свойства под воздействием электромагнитных и магнитных полей, и одним из них является биополе, факт существования которого доказан. Тогда он решил измерить свойства крещенской воды.

“Я попросил своих аспирантов заняться этим вопросом, и они принесли мне совершенно уникальные результаты. Дело в том, что 18 января аспиранты зафиксировали изменения свойств, к 19 числу они достигли максимума, а затем все плавно вернулось к исходному состоянию. Обращу ваше внимание на то, что это инструментальный метод. Он чувствует очень многие процессы, происходящие с водными растворами. Вода – это тонкая структура, и по нашему заключению, изменение свойств воды связано с тем, что в этот период огромное количество людей думает практически об одном и том же, как следствие – вода воспринимает эту информацию, и каким-то образом меняет свои свойства, или иными словами – это резонансное взаимодействие одной из структур воды с биополем людей, которые в этот день думают примерно одинаково“, – объясняет Борис.

При этом химик не утверждает, что крещенская вода обладает целебными свойствами, он говорит лишь о том, что в ней “что-то меняется”.

“Называть вам какие именно свойства меняются я не стану, для человека несведущего это просто набор слов, но определенно изменения есть. Из больших ученых в это никто не верит. Они считают, что если что-то нельзя измерить с помощью весов, значит этого попросту не существует, но развиваются новые методы, и эти новые методы помогают объяснять то, что раньше объяснить не удавалось“, – поясняет доцент.

Взято отсюда.

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