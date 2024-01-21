Барнаульский исполнитель Алексей Сулима прошел отбор в телешоу «Голос»

19 января на Первом канале начался новый сезон популярного шоу «Голос». Участником программы стал барнаульский исполнитель Алексей Сулима (Мехряков), который успешно прошел слепое прослушивание.

В этом году артисту исполнится 34 года. Широкую известность среди земляков он приобрел после участия в 2012 году в передаче «Фактор А». Свой псевдоним взял в честь родного района в краевой столице. В интервью перед выступлением певец рассказал, что вокалом увлекался с 7 лет – пел всюду и даже «бабушкам на лавочках». Кроме музыки, Алексей любит футбол, однако окончательный выбор пал все-таки на творчество.

В качестве композиции для слепых прослушиваний мужчина выбрал песню «Сам себя выдумал» Михаила Бублика. Реакция жюри на выступление была неоднозначной – известные артисты заинтересованно переглядывались и проявляли различные эмоции, но кнопку никто не нажимал. И только на последних секундах выступления Юлия Зиверт повернулась к барнаульцу – ее примеру последовали Полина Гагарина и Антон Беляев, но Алексей решил пойти в команду именно к Юлии.

В конце выступления от нахлынувших чувств исполнитель даже лег на сцену и на эмоциях кинул очки на сцену. «Я думал уже все», – пояснил он жюри. Алексей Сулима рассказал, что любит преимущественно русских исполнителей, например, Николая Носкова и Владимира Преснякова, который также находился в жюри, и они даже совместно спели небольшой фрагмент песни «Слушая тишину».

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , вести алтай последние новости ,