Барнаульский коллектив «ГимнаZтёрка» стал лауреатом конкурса «Московское созвездие»

Коллектив «ГимнаZтёрка», организованный на базе барнаульской гимназии № 79, удостоили звания лауреата 1-ой степени. Спектакль «Маленькая фальшь большого произведения», с которым покорили юные таланты Москву, пластический. По словам режиссера-постановщика Ольги Авиной, как и в классическом спектакле, актеры стараются «дотянуться» до зала своей энергетикой, но используют для этого не голос, а тело.

Пластика и грация

Клавиши беспомощно пытаются собраться с силами и сделать чистый звук. Но ничего не выходит: одна клавиша запала…

Через несколько минут из сумбурного звучания возникает стройная мелодия. Таково режиссерское прочтение музыкальной темы Moving pictures известного композитора Алексея Айги. Оригинальность подачи оценило жюри XIII Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Московское созвездие».

– Мы легко различаем и воспроизводим эмоциональный окрас голоса собеседника, а вот как показать его с помощью движения? Чтобы понять, как твое тело движется, как в нем отражаются чувства, нужна практика, специальные актерские тренинги и наблюдение за собой. Главное требование – это чуткость и пластичность. У тебя может не быть десяти лет танцев за спиной, но должно быть понимание своего тела и дружба с ним. А еще нужно не бояться открывать себя людям, вкладывать в движение свою энергетику. Если просто танцевать, не показывая душу, ничего не получится – зритель чувствует фальшь, – считает режиссер.

Первое место – не единственная награда, полученная театральным коллективом на московском фестивале. За речевую миниатюру «Вредные советы» Григория Остера «ГимнаZтёрка» получила Гран-при.

– «Вредные советы» делались больше для зрителя, чем для конкурсного выступления. Но миниатюра понравилась и жюри, поскольку в ней присутствуют и юмор и, в то же время, драматизм. Дети читают стихи в движении, ни одной секунды статики нет. Работа получилась легкой, веселой, – дала оценку своей постановке Ольга Авина.

В номинации «Художественное чтение» театральная студия представила шесть работ, со цены звучали не только классика, но и современные авторы. Участники достойно показали свои ораторские способности, заработав только призовые места.

Работа перешла в мастерство

В чем же секрет успеха коллектива? Как удалось завоевать в одном конкурсе сразу столько призовых мест, несмотря на жесткую конкуренцию? На фестиваль прибыли творческие коллективы из разных регионов России, в том числе из Луганской народной республики. Участвовали и москвичи. Только за один день было показано более 100 номеров.

По словам режиссера, чтобы был результат, нужно постоянно чему-то учиться, смотреть талантливые работы коллег, открывать для себя что-то новое, общаться с актерами, театральными режиссерами. Так постепенно у коллектива выработался свой стиль, по которому его узнают и зрители, и жюри.

– Если пробовать описать в каком стиле мы работаем, можно с уверенностью сказать, что это смешение стилей, некий синтез, так как в нем присутствуют и пластический театр, и цирковые элементы, и хореография, – говорит Ольга Авина.

За 8 лет существования команды создано более 10 театральных постановок, а работ по художественному слову просто не счесть. Юные актеры занимаются даже на выходных, так как времени в будние дни просто не хватает, по 8 часов в неделю идут групповые занятия, а еще индивидуальная работа по художественному чтению. Большое внимание уделяется сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. Дополнительно проводятся занятия по растяжке, пластике, вокалу, сценической речи, акробатике, режиссуре, клоунаде и т. д. Кроме того, для коллектива организуют встречи с популярными артистами кино и театра, которые проводят мастер-классы с участниками.

И, конечно, такая насыщенная творческая жизнь не может не приносить плоды. Ребята покорили конкурсные площадки Санкт-Петербурга, Москвы, Белокурихи, Барнаула. Заочно участвовали в театральных фестивалях в Минске, Архангельске, добиваясь каждый раз высоких оценок жюри. За восемь лет существования коллектив удостоен Гран-при восемь раз.

– В группе занимаются школьники со 2 по 8 классы, это очень разные дети, но они уверены в себе и очень талантливы. Это большая дружная семья, которую объединяет безграничная любовь к театру, – говорит режиссер.

– Я люблю выступать с детства, всегда любила выступать на сцене, когда на меня обращают внимание, поэтому в первом классе мама записала меня в театральную студию, – рассказала восьмиклассница Настя Берилло. – В первом своем спектакле «Муха-Цокотуха» я играла сразу две роли: таракана и чашечку. Мне было весело, потому что мои герои комические. Потом были более сложные задачи, спектакли. Наш театр отличается от других. Здесь мало реквизита, костюмы в стиле минимализма. Сначала было все это как-то непривычно, потом я стала понимать, что главная цель наших постановок – выразить все эмоциями, пластикой, не отвлекая внимание зрителей на внешнюю мишуру. Чтобы этого добиться, нужно много работать.

Думаем, мы сказали достаточно, чтобы пробудить интерес читателя к этому творческому коллективу. Работы «ГимнаZтёрки» можно увидеть и оценить на различных творческих площадках города, а также в соцсетях.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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