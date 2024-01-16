Барнаульский маньяк признался в новом убийстве. Про него сняли очередной документальный фильм

Выяснить, нашлись ли останки тела девушки, журналистам не удалось

Предполагаемый барнаульский маньяк, Виталий Манишин, признался в еще одном убийстве. Об этом в большом документальном фильме рассказали корреспонденты Baza.

По данным издания, десятой жертвой маньяка стала девушка по фамилии Филипченко. Однако выяснить, нашлись ли останки тела девушки, журналистам не удалось. Как правило, следователи приобщают новую жертву к делу только при наличии прямых доказательств — тела, личных вещей. Само по себе заявление Манишина не может являться основанием считать, что жертв политеховского маньяка действительно было десять.

Однако признания в новых эпизодах преступления могут отсрочить вынесение приговора, поскольку следователи обязаны проводить расследование после признания в новом убийстве. По предварительным данным, суд над Виталием Манишиным состоится в 2024 году.

В 2000 году Барнаул гудел от серии исчезновений абитуриенток и студенток — одна за другой пропадали девушки, которые поступали в АлтГТУ и приходили туда за документами. Их останки начали находить спустя некоторое время в окрестностях села Бураново Алтайского края, но преступника задержать так и не удавалось. В громком деле, которое уже успело обрасти слухами и превратилось в нечто вроде городского мифа, через 20 лет случился поворот — следователи задержали возможного подозреваемого.

Baza называла имя задержанного — это бывший заместитель главы администрации Калманского района Виталий Манишин. В годы пропажи абитуриенток он работал ветеринаром в районе. Сам он родился в селе Зеленая Дубрава, но затем переехал в Шадрино — село на 600 человек в 7 километрах от Бураново, где и нашли останки девушек. Какое-то время он возглавлял Шадринский сельсовет, а затем перешел на работу в администрацию, где в течение некоторого времени исполнял обязанности главы.

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16.01.2024