Барнаульский музей подготовил праздничные семейные программы

На новогодние каникулы в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая подготовили программы, рассчитанные на всю семью.

3 января в 13:00 начнется просветительная интерактивная программа «Русское чудо – матрешка».

3 и 7 января в 15:00, 4 и 7 января в 13:00 пройдет музейный праздник для детей и взрослых «Вертепный театр. История на все времена».

На 4 января запланирована интерактивная театрализованная программа «Незабудковая роспись. Гжель» из цикла «Истории Домовенка». Она начнется в 15:00.

5 января в 15:00 состоится мастер-класс «Рождественский ангел» из цикла «Куклы из прабабушкиного сундука».

Кроме того, гостей ждут на музейный праздник для всей семьи «Рождество в музее». Он пройдет 5 января в 13:00 часов, 6 января в 15:00.

6 января в 13:00 приглашают на мастер-класс «Вифлеемская звезда» из цикла «Народное творчество».

А завершится серия музейных мероприятий 7 января концертной программой «Музыкальная метель» из цикла «Опера. Из музея – с любовью». Концерт начнется в 15:00.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости республики алтай сегодня свежие ,