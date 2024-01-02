Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Барнаульский музей подготовил праздничные семейные программы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Барнаульский музей подготовил праздничные семейные программы

На новогодние каникулы в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая подготовили программы, рассчитанные на всю семью.

3 января в 13:00 начнется просветительная интерактивная программа «Русское чудо – матрешка».

3 и 7 января в 15:00, 4 и 7 января в 13:00 пройдет музейный праздник для детей и взрослых «Вертепный театр. История на все времена».

На 4 января запланирована интерактивная театрализованная программа «Незабудковая роспись. Гжель» из цикла «Истории Домовенка». Она начнется в 15:00.

5 января в 15:00 состоится мастер-класс «Рождественский ангел» из цикла «Куклы из прабабушкиного сундука».

Кроме того, гостей ждут на музейный праздник для всей семьи «Рождество в музее». Он пройдет 5 января в 13:00 часов, 6 января в 15:00.

6 января в 13:00 приглашают на мастер-класс «Вифлеемская звезда» из цикла «Народное творчество».

А завершится серия музейных мероприятий 7 января концертной программой «Музыкальная метель» из цикла «Опера. Из музея – с любовью». Концерт начнется в 15:00.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости республики алтай сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рейды по профилактике пожарной безопасности продолжаются в Барнауле

02.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Образование

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

 Образование

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

02.01.2024

 Новости Алтай

На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

02.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

02.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix