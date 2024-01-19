Барнаульский музыкант Алексей Сулима прошел этап в шоу “Голос”

Фото: vk.com/alexeysulima

Артист выступал вторым с песней “Сам себя выдумал”. Во время слепых прослушиваний к нему повернулись сразу три члена жюри

Барнаульский рэпер Алексей Сулима прошел слепых прослушиваний в 12-м сезона шоу “Голос” на Первом канале.

Во время исполнения песни “Сам себя выдумал” к нему сразу повернулись трое членов жюри – Zivert, Полина Гагарина и Антон Беляев.

Однако сам музыкант выбрал команду Zivert.

Алексей Сулима – победитель телепроекта “Фактор А – 2”.

Родился в Барнауле. Отец работал автомехаником, а мама – библиотекарем. С детства увлекался музыкой и футболом и даже был капитаном футбольной команды. В 8 лет мама отдала Алексея в студию эстрадного искусства “7 нот”. После этого начал принимать участие в многочисленных конкурсах и занимать призовые места как в Барнауле, так и за его пределами. С 9 лет пошел в музыкальную школу по классу гитары. В 18 лет закончил лицей №112 в Барнауле, после чего семья приняла решение переехать в Москву. Творческий путь в Москве начался с поступления в Международный славянский институт на факультет вокала. Параллельно вечерами работал в ресторанах Москвы. Любимым хобби стало написание рэпа. Песни записывал у товарища на студии и выкладывал в сеть. В 2011 году в Москве стартовал конкурс “Фактор А”, и Алексей решил попробовать свои силы, но прошел только первую комнату. На следующий год участвовать не собирался, но волею судьбы попал на конкурс вновь и попал на сцену к Алле Борисовне.

Взято отсюда.

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