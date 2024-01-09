Каток. Парк "Центральный" Фото: barnaul.org

Парк “Центральный” временно закрыли меньше чем через месяц после его открытия. Ранее в нем проводили масштабную реконструкцию с мая 2023 года

Барнаульский парк культуры и отдыха “Центральный” 9 января закрыли для посещения. Там проводят работы по восстановлению ледового покрытия катка, сообщает пресс-служба администрации города.

В “Центральном” восстановят лед после выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега. Точная дата открытия парка не уточняется, однако известно, что его работа будет восстановлена по готовности катка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле залили 21 каток. При этом все катки освещаются, организовано музыкальное сопровождение, прокат, а также есть места для переобувания.

Взято отсюда