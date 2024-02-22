В комментариях поклонники отметили, как много в Барнауле снега и похвалили звезду за то, что он нашел время посетить родной город

Певец Арсений Бородин заглянул в Барнаул и показал своим подписчикам в соцсетях двор, в котором вырос. Видео он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах дом на улице Солнечная Поляна, 21. Бородин прогулялся по окрестностям и вспомнил, как здесь прошло его детство, старую детскую площадку, как соседи выбегали на улицу во время Чуйского землетрясения (2003 год. – Прим. ред.).

“Вот такой вот я, барнаульский парнишка”, – заключил он.

Напомним, с 20 по 24 февраля в Бийске на ледовой арене “Прогресс” проходят соревнования по боксу, на открытии которых и был известный участник “Фабрики звезд”.

Взято отсюда