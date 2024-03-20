Барнаульский перевозчик попытался оспорить попадание в “черный список” в суде

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Предприниматель Николай Усольцев требует отменить решение о признании его “неблагонадежным” поставщиком, принятое антимонопольной службой в начале года

Барнаульский перевозчик Николай Усольцев подал в суд на алтайских антимонопольщиков. Поводом для иска стало желание предпринимателя оспорить его включение в реестр недобросовестных поставщиков. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

07 марта, 7:47 Долгая дорога. У барнаульских перевозчиков могут изъять проблемные маршруты

Судебные решение могут затронуть сразу несколько транспортных линий, включая один из самых популярных городских маршрутов – №27

Причиной для попадания в ряды “неблагонадежных” стало то, что, по версии УФАС, Усольцев (в сообщении службы его имя, впрочем, не фигурирует ) не соблюдал условия контракта на обслуживание городского маршрута № 37. По данным антимонопольного органа, согласно условиям контракта, перевозчик должен был обеспечить на маршруте работу пяти автобусов в будние дни, и четырех в выходные.

Однако с начала 2024 года перевозчик свои обязанности не исполнял, полагают в УФАС: с 8 января на маршруте работал только один автобус в будни, а в выходные перевозки просто не осуществлялись. Что и обернулось для Усольцева попаданием в РНП а, значит, и невозможностью участвовать в государственных закупках в течение двух лет.

Напомним, конец 2023 года и начало 2024 года обернулись целым рядом судебных тяжб в сфере общественного транспорта краевой столицы. Например, сейчас в краевом арбитражном суде идут процессы , в результате которых предприниматель Антон Еньшин может лишиться маршрута №6, а компания “Командирское”, связанная с ныне фигурантом уголовного дела Олегом Бесчастным – маршрутов №27 и №18. Еще один перевозчик, Юрий Матусович, уже расстался с маршрутом №51.

Взято отсюда.

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