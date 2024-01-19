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«Барнаульский Плюшкин»: мужчина одиннадцать лет носит в квартиру мусор со свалок

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«Барнаульский Плюшкин»: мужчина одиннадцать лет носит в квартиру мусор со свалок

Жильцы многоэтажки на улице Солнцева заявляют, что жить с таким соседом просто страшно.

У хозяина этой квартиры Евгения комнаты доверху забиты разными отходами. Жильцы жалуются на неприятный запах по всему подъезду. Страшно, что весь этот хлам периодически загорается. Пожар в этой квартире на улице Солнцева, 13, был уже три раза. Последний – на днях. По предварительным данным, причиной возгорания стала сигарета. «Плюшкина» с четвёртого этажа удалось спасти, сейчас он в больнице с ожогами. Пока лечится, у соседей есть передышка – думают, как законно можно изолировать потенциально опасного жильца. Писали в разные инстанции: ЖКХ, Роспотребнадзор… Ответ один: собирать документы, доказывающие порчу имущества, и обращаться в суд. Другими способами выселить мужчину, который слишком привязан к вещам, нет, поясняют юристы. Жилплощадь у него в собственности. Соседи говорят, что готовы и сами навести генеральную уборку в этой квартире, но без разрешения Евгения не могут. А тот сопротивляется и даже пообещал вернуть каждую вещь обратно на своё место.

Взято отсюда.

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