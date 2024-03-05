Барнаульский подросток сел за руль и попал в ДТП

Пострадали три человека.
Источник фото: «Инцидент Барнаул»
Вечером 4 марта в районе дома № 16 на улице 50 лет СССР в Барнауле столкнулись машины под управлением 62-летнего водителя и 17-летнего парня.
По информации Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Тойоты-Хариер» не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с «Тойотой-Марк 2», которой управлял подросток.
В результате происшествия пострадали мужчина-водитель и двое несовершеннолетних пассажиров второго участника ДТП. Пострадавших доставили в медучреждение, не госпитализировали.
Несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности за езду без прав и отсутствие у транспорта обязательной страховки. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Взято отсюда.
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