В “Ласке” живет более 600 постояльцев, но приют не резиновый, и часть собак после стерилизации отправляют обратно на улицу. Тем временем люди подкидывают новых щенков

Десятки собак собрались на улице Мало-Тобольской в Барнауле, чтобы отметить день рождения приюта “Ласка”. Это постояльцы приюта и его выпускники. Съемочная группа телеканала “Толк” побывала на празднике хвостатых, заодно узнав, что сейчас больше всего беспокоит зоозащитников.

Четвероногие вырвались на свободу из приюта, хоть и на несколько часов, но для них это уже целое событие. День рождения с таким размахом “Ласка” проводит впервые. Приюту исполнилось 22 года. Хвостатых здесь можно было почесать за ушком, фотографировать и даже кататься на собачьих упряжках. А еще каждый может увидеть в них охранника или просто друга, которого можно забрать домой.

Когда-то этих хаски завели за красивые глазки, говорят в приюте. Поселили ездовую собаку в душной квартире, а потом выкинули на улицу. Сегодня в “Ласке” живут 26 собак этой породы.

Любой желающий может присоединиться к тренировкам в приюте, а также к ездовому спорту, завести себе подопечного и заниматься с ним. Иногда человек и собака понимают, что больше не могут друг без друга.

Но, к сожалению, так бывает не всегда. У активистов есть большие опасения насчет судьбы хвостатых бродяг. Недавно жители города направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой не допустить массового убийства собак. Дело в том, что в прошлом году Госдума приняла поправки, которые дают регионам право самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, в том числе, усыплять их. Барнаульцы надеются, что Алтайский край пойдет по другому пути – более гуманному.

Взято отсюда