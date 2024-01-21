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Барнаульский рэпер Алексей Сулима стал участником шоу “Голос” на Первом канале

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Барнаульский рэпер Алексей Сулима стал участником шоу "Голос" на Первом канале

Артист исполнил песню Михаила Бублика “Сам тебя выдумал”

Барнаульский музыкант Алексей Сулима прошел этап слепых прослушиваний в 12-м сезона шоу “Голос” на Первом канале, сообщает “Толк”.

Во время исполнения песни Михаила Бублика “Сам тебя выдумал” к нему сразу повернулись трое членов жюри – Zivert, Полина Гагарина и Антон Беляев.

Алексей Сулима выбрал команду Zivert.

Отметим, что музыкант является победителем телепроекта “Фактор А – 2”.

Напомним, что Сулима родился в Барнауле. С детства увлекался музыкой и футболом и даже был капитаном футбольной команды. В 8 лет мама отдала Алексея в студию эстрадного искусства “7 нот”. После этого начал принимать участие в многочисленных конкурсах и занимать призовые места как в Барнауле, так и за его пределами. В 18 лет Сулима закончил лицей в Барнауле и семья переехала в Москву. Творческий путь в Москве начался с поступления в Международный славянский институт на факультет вокала. Любимым хобби стало написание рэпа.

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Взято отсюда

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