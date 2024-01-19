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Барнаульский суд дал экс-прокурору Новосибирской области девять лет колонии

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Барнаульский суд дал экс-прокурору Новосибирской области девять лет колонии

Суд Фото: pixabay.com

Вместе со сроком Фалилеева также лишили классного чина “Государственный советник юстиции второго класса” и почетного звания “Заслуженный работник прокуратуры РФ”. Приговор еще не вступил в силу

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, сообщают “Вести Новосибирск”.

Также Фалилеева оштрафовали на 5,7 млн рублей. Он на пять лет лишен права занимать в госорганах должности, предполагающие выполнение организационно-распорядительных функций.

Напомним, еще 18 января Фалилеев выступал с последним словом в Ленинском районном суде Барнаула. Он отрицал свою причастность к взятке и заявлял, что его якобы оговорил предприниматель Олег Яровой.

Взято отсюда

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