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Барнаульский суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Владимиру Фалилееву. Его судили за взятку

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Ему также назначили миллионный штраф, запретили занимать государственные должности и лишили звания

Барнаульский суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Владимиру Фалилееву. Его судили за взятку

В Ленинском суде Барнаула огласили приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Суд признал бывшего высокопоставленного силовика виновным по делу о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

— Суд назначил Владимиру Фалилееву наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 5,7 млн рублей, — сообщил корреспондент НГС, присутствующий на заседании.

Фалилеева также лишили чина государственного советника юстиции, звания заслуженного работника прокуратуры и запретили ему занимать государственные должности в течение 5 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Накануне Владимир Фалилеев произнес последнее слово. Он заявил, что стал жертвой оговора со стороны новосибирского предпринимателя Олега Ярового, что за время службы не заработал, «к сожалению», на золотой унитаз, дорогие часы и ручку за 1,5 млн рублей. Вину в преступлении бывший прокурор не признал.

Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года. Изначально источники НГС сообщали, что обвинение экс-прокурора связано с получением денег от представителей криминальных кругов, которые курировали ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.

В начале октября 2023 года в Ленинском суде Барнаула состоялось первое судебное заседание по делу Фалилеева, которое не стали рассматривать в Новосибирске из-за возможных связей подсудимого. В обвинении говорится, что экс-прокурор на протяжении нескольких лет получал взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от новосибирского предпринимателя Олега Ярового — всего на сумму более 11 млн рублей. Взамен высокопоставленный силовик, по версии следствия, покровительствовал бизнесу, в том числе освобождал от ответственности по выявленным нарушениям.

Взято Источник
19.01.2024

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