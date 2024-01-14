Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульский ТРЦ Galaxy забился людьми из-за приезда Ольги Бузовой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Барнаульский ТРЦ Galaxy забился людьми из-за приезда Ольги Бузовой

Встреча с Ольгой Бузовой в Барнауле Фото: кадр видео "Инцидент Барнаул"

В столице края у Бузовой есть свои преданные поклонники. Всякий ее приезд сопровождается массой комментариев и еще большим числом желающих взглянуть на звезду своими глазами

14 января в Барнаул на мероприятие приехала артистка и телеведущая Ольга Бузова. На встречу с ней пришло огромное количество барнаульцев.

Судя по фото и видео из соцсетей, все этажи ТРЦ Galaxy были заполнены людьми. Бузова посетила бьюти-праздник, который устраивал магазин “Лэтуаль”.

Организаторы рассказывали, что со звездной гостьей можно сфотографироваться и взять автограф.

Ольга Бузова периодически приезжает в Алтайский край со своими шоу. В мае 2023 года она давала концерт в “Планете Q” в поселке Борзовая Заимка.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

14.01.2024

 Здоровье

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Здоровье

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

14.01.2024

 Новости Алтай

Профилактический рейд по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе Барнаула

14.01.2024

 Образование

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Новости Алтай

Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

14.01.2024

 Новости Алтай

Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

14.01.2024

 Новости Алтай

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix