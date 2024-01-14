Встреча с Ольгой Бузовой в Барнауле Фото: кадр видео "Инцидент Барнаул"

В столице края у Бузовой есть свои преданные поклонники. Всякий ее приезд сопровождается массой комментариев и еще большим числом желающих взглянуть на звезду своими глазами

14 января в Барнаул на мероприятие приехала артистка и телеведущая Ольга Бузова. На встречу с ней пришло огромное количество барнаульцев.

Судя по фото и видео из соцсетей, все этажи ТРЦ Galaxy были заполнены людьми. Бузова посетила бьюти-праздник, который устраивал магазин “Лэтуаль”.

Организаторы рассказывали, что со звездной гостьей можно сфотографироваться и взять автограф.

Ольга Бузова периодически приезжает в Алтайский край со своими шоу. В мае 2023 года она давала концерт в “Планете Q” в поселке Борзовая Заимка.

Взято отсюда