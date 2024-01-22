Кофе Фото: pixabay.com

Торговые центры Барнаула начали оптимизировать свои пространства, стараясь угодить посетителям, которые поменяли свои потребительские привычки

В торгово-развлекательном центре “Весна” заработает гастропространство площадью почти 600 кв. метров. Там откроются три новые заведения – из Барнаула, Крыма и Сочи, которые присоединятся к ранее открытым заведениям. Управляющий Максим Федоряев рассказал “Толку”, что тренд связан с развитием культуры отдыхать внутри страны и бумом онлайн-торговли.

В “Весне” откроются “Старик Хинкалыч” – грузинский ресторан из Крыма. Его по франшизе развивает группа предпринимателей из европейской части страны. Также откроется “Мидийное место” из Сочи, где будут подавать мидии и другие морепродукты в разных соусах. Наконец, свое место займет барнаульская кофейня FreeMan’s. Это будет шестая точка сети.

Взято отсюда