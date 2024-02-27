Барнаульский водоканал предупреждает о возможном отключении воды

Потребителям рекомендуют запастись ресурсом.

Источник фото: Катунь 24

С 23:00 27 февраля до 15:00 28 февраля в Барнауле водоканал будет менять задвижку на водопроводной сети в районе пересечения Павловского тракта с улицей Бабуркина. В связи с этим возможно отключение ресурса на нескольких улицах Индустриального района. Жителям близлежащих территорий рекомендуют запастить водой.

В зависимости от потребления воду могут отключить на участках: Павловский тракт – Бабуркина – пр-зд Иртышский – Волгоградская – 42 Краснознаменной Бригады – пр-зд 5-й Кооперативный – Малахова – Антона Петрова – Новгородская – Энтузиастов – Панфиловцев – Попова – Сергея Семенова – Солнечная Поляна – Павловский тракт – Трактовая – Куета (п.Куета) – пр-зд Деловой – пр-зд Южный Власихинский – Власихинская – Павловский тракт.

«Принятые меры позволят в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений минимизировать зоны отключений», – рассказал директор по производству барнаульского Росводоканала Дмитрий Власов.

Взято отсюда.

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