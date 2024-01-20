Барнаульский водоканал устраняет повреждение на водопроводной сети диаметром 160 мм по адресу ул. Аванесова, 60. МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула убрал вышедшую на поверхность воду и устранил наледь на проезжей части, в работах было задействовано 3 единицы дорожной техники.

В связи с проведением работ, холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Аванесова, 48-78, пер. Присягина, 36, 40, 42, ул. Денисова,1-120, ул. Веховского,2-109, пер. Конева,32 – 101, пер. Сычева,28-49, пер. Корчагина,3-20, ул. Тяптина,1-28, ул. Фомина,1-54, ул. Чайкиной,1-22 , ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).

Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46.

Водоканал приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

Телефон справочной службы предприятия 500-101.

Администрация Центрального района, Телефон: (3852) 63-16-30, E-mail: press@centr.barnaul-adm.ru

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