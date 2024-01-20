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Барнаульский водоканал устраняет повреждение на улице Аванесова

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Барнаульский водоканал устраняет повреждение на улице Аванесова

Барнаульский водоканал устраняет повреждение на улице Аванесова

Барнаульский водоканал устраняет повреждение на улице Аванесова

Барнаульский водоканал устраняет повреждение на улице Аванесова

Барнаульский водоканал устраняет повреждение на водопроводной сети диаметром 160 мм по адресу ул. Аванесова, 60. МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула убрал вышедшую на поверхность воду и устранил наледь на проезжей части, в работах было задействовано 3 единицы дорожной техники.

В связи с проведением работ, холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Аванесова, 48-78, пер. Присягина, 36, 40, 42, ул. Денисова,1-120, ул. Веховского,2-109, пер. Конева,32 – 101, пер. Сычева,28-49, пер. Корчагина,3-20, ул. Тяптина,1-28, ул. Фомина,1-54, ул. Чайкиной,1-22 , ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).

Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46.

Водоканал приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

Телефон справочной службы предприятия 500-101.

Администрация Центрального района, Телефон: (3852) 63-16-30, E-mail: press@centr.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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