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Барнаульский врач рассказала, кому нельзя окунаться в купель на Крещение

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Купание в ледяной воде – это одна из самых популярных традиций православного праздника. Однако, как отмечают медики, следовать ей можно не всем

19 января в пяти городах Алтайского края откроют крещенские купели. В общей сложности в них окунуться несколько тысяч жителей региона, большинство из которых никак не готовится к погружению в ледяную воду. А между тем, такая подготовка обязательна, считают медики.

Опытом погружения в ледяную воду поделился с журналистами молодой барнаулец Максим Чиняков. Мужчина рассказывает, что купается в иордани только в Крещение, но уже много лет, и приобщил к этому детей. Однако к процедуре ни себя, ни сыновей никогда не готовит, а вот эффект от нее всегда ощущает.

“Я думаю, если ты решил, нужно просто брать и делать, независимо от того, как ты себя чувствуешь и какое настроение и здоровье. Это может быть только на улучшение”, – отметил он.

А вот другая наша героиня – Татьяна Тушева – профессиональный морж. Женщина каждые выходные 35 лет подряд купается в водоемах на свежем воздухе. И по ее мнению, подготовка к купанию в проруби нужна.

“В принципе, конечно, нужно готовиться. Даже чисто морально и психологически, потому что очень страшно войти в воду. Но, как говорят, на миру и смерть красна. Те, кто в первый раз приходят, видят, что остальные купаются. В Крещение народу много, то они тоже это делают и получают удовольствие. Состояние такое праздника, эйфории и классно – победа над собой”, – рассказывает горожанка.

Однако, чтобы праздник не омрачился, медики рекомендуют подумать не только о психологическом настрое, но и физическом состоянии. Врачи считают, что к купанию нужно готовиться минимум за полгода: сначала только гулять и бегать на свежем воздухе, и лишь потом начинать обливаться холодной водой, постепенно понижая ее градус. Не помешает сходить и к врачу: сдать кровь и пройти кардиограмму.

“Для неподготовленного организма погружение в воду – это, конечно, стресс. Это может быть вплоть до спазма сосудов. У пациентов может быть остановка сердечной деятельности. Однозначно нельзя заходить в воду пациентам с признаками ОРВИ, а также тем, кто страдает от обострения хронических заболеваний”, – подчеркнула главврач барнаульской поликлиники №1 Елена Азарова.

Тем, кто все же решится на экстрим, медики напоминают, что следует взять с собой тапочки, головной убор, полотенце и теплую сменную одежду. После процедуры необходимо обтереться и выпить горячего чая.

Взято отсюда

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