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Барнаульский убийца жены получил 9 лет лишения свободы

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Барнаульский убийца жены получил 9 лет лишения свободы

Он их проведёт в колонии строгого режима.

Константин Падун замаскировал убийство супруги под безвестное исчезновение. Оно наделало много шума в январе 2023 года. На тот момент Падуны были уже разведены. Во время очередного конфликта Константин задушил Елену, а тело спрятал на крышу многоэтажки, засыпав снегом. Чтобы отвести от себя подозрения, утром мужчина ответил с телефона бывшей супруги на сообщение её коллеги, затем выключил телефон и спрятал его в техническом шкафу подъезда дома. Личные вещи и паспорт выбросил в мусорный бак. Тело женщины нашли спустя три дня, Константин признался в убийстве. В своём последнем слове осужденный признал вину и раскаялся. Воспитание детей легко на плечи брата погибшей. Суд приговорил убийцу в девяти годам лишения свободы и удовлетворил иск стороны потерпевших о компенсации морального и материального вреда. Падун должен будет выплатить 7 млн. 200 тыс. руб.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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