реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Барнаульский завод Сибэнергомаш получит более 500 млн рублей на модернизацию

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Барнаульский завод Сибэнергомаш получит более 500 млн рублей на модернизацию

"Сибэнергомаш-БКЗ" Фото: Антон Червяков

На выделенные средства планируют провести техническое перевооружение станочного парка, а также закупить новое оборудование, в том числе технического контроля, отдела автоматизации и так далее

В Барнауле в завод “Сибэнергомаш-БКЗ” вложат около 550 млн рублей, сообщает “Ъ-Сибирь”.

“С начала 2024 года команды ГК ЕКС и “Сибэнергомаш-БКЗ” реализуют концепцию развития и определяют ключевые направления модернизации завода. Сегодня наша стратегия – формирование и поддержание эффективного предприятия, обеспеченного заказами на долгосрочную перспективу”, – заявили в пресс-службе компании.

По данным “СПАРК-Интерфакс”, 100% в уставном капитале барнаульского завода принадлежат московскому “Стройэнергоактиву”, связанному с ГК ЕК.

В 2022 году “Сибэнергомаш-БКЗ” выставили на продажу. У ВЭБ.РФ завод за 1,3 млрд рублей и выкупил “Стройэнергоактив”. Осенью 2023 года ГК ЕКС, которая в основном занимается строительством жилых и нежилых зданий, объявила о начале стратегического партнерства с “Сибэнергомаш-БКЗ”.

Напомним, что “Сибэнергомаш-БКЗ” – один из крупнейших в России производителей котельного оборудования. По собственным данным, завод является лидером на рынке промышленных вентиляторов и дымососов (около 50% в России и СНГ).

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после…

Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле

Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в…

В Воронежской области отменили ракетную опасность

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил…

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Мирный…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp