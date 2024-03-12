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Барнаульский завод “Сибэнергомаш” получит более 500 млн рублей на модернизацию

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Барнаульский завод "Сибэнергомаш" получит более 500 млн рублей на модернизацию

Фото: Антон Червяков

На выделенные средства планируют провести техническое перевооружение станочного парка, а также закупить новое оборудование, в том числе технического контроля, отдела автоматизации и так далее

В Барнауле в завод “Сибэнергомаш-БКЗ” вложат около 550 млн рублей, сообщает “Ъ-Сибирь” .

С начала 2024 года команды ГК ЕКС иСибэнергомаш-БКЗ” реализуют концепцию развития и определяют ключевые направления модернизации завода. Сегодня наша стратегия – формирование и поддержание эффективного предприятия, обеспеченного заказами на долгосрочную перспективу”, – заявили в пресс-службе компании.

По данным “СПАРК-Интерфакс”, 100% в уставном капитале барнаульского завода принадлежат московскому “Стройэнергоактиву”, связанному с ГК ЕК.

В 2022 году “Сибэнергомаш-БКЗ” выставили на продажу. У ВЭБ.РФ завод за 1,3 млрд рублей и выкупил “Стройэнергоактив”. Осенью 2023 года ГК ЕКС, которая в основном занимается строительством жилых и нежилых зданий, объявила о начале стратегического партнерства с “Сибэнергомаш-БКЗ“.

Напомним, что “Сибэнергомаш-БКЗ” – один из крупнейших в России производителей котельного оборудования. По собственным данным, завод является лидером на рынке промышленных вентиляторов и дымососов (около 50% в России и СНГ).

Взято отсюда.

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