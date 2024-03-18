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Пластиковые окна в Горняке

Барнаульским школьникам рассказали об особенностях профессии врача

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Барнаульским школьникам рассказали об особенностях профессии врача

На базе госпиталя ветеранов войн состоялась экскурсия для обучающихся 8 класса школы №69.

Начальник медицинской службы Алена Харлова рассказала учащимся о важности и трудности профессии врача, о направлениях работы госпиталя и об особенностях пациентов.

Ребята побывали в клинико-диагностической лаборатории, физиотерапевтическом отделении, отделении функциональной и лучевой диагностики, а затем сами приняли участие в записи ЭКГ.

Врачи-специалисты рассказали об особенностях диагностики и лечения заболеваний пациентов пожилого возраста, а также о реабилитации пациентов после травм с помощью новейшего оборудования.

Учащиеся интересовались и задавали множество вопросов.

«Надеемся, что каждый из ребят, познакомившись непосредственно с работой врачей и медсестер, выберет своей профессией медицину»- подчеркнула Алена Харлова.

Взято отсюда.

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