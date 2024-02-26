Барнаульское предприятие производит уникальную экипировку, которая маскирует от тепловизора

Производственные мощности позволяют в месяц выпускать до 10 тыс. таких комплектов одежды.

Посильная помощь

Научно-техническому объединению «Лазер» больше 15 лет, все эти годы основным видом деятельности предприятия был пошив. В мастерской изготавливают подушки, пледы, жилеты и бомберы, продукцию поставляют во множество автосалонов по всей России, а также реализуют через Ozon и Wildberries. У компании даже есть патент на нанесение изображений на ткань при помощи лазера. Но сейчас основные силы производства брошены на другое.

– Когда приходит беда, нужно стараться помочь, выполнить свой гражданский долг, – считает Антон Иванов, учредитель и гендиректор НТО «Лазер». – Так было во время ковида, когда мы начали шить защитные костюмы для медиков. Сейчас необходимости в этом нет, но началась СВО. Поэтому мы переориентировались на выпуск продукции для фронта.

Сначала предприятие поставляло бойцам балаклавы, летние и зимние масккостюмы, разгрузки, тактические перчатки, спальники, бескаркасные носилки. Но потом военные обратились с просьбой сделать что-то для защиты от тепловизора, который установлен на снайперском прицеле, беспилотнике или дроне.

– Мы задались такой целью, – рассказывает Иванов. – Совместно с ПО «Комбриг» начали разрабатывать специальную ткань. Благо, знаний для этого хватало – я и мой компаньон по образованию технологи. Через какое-то время сделали первый образец костюма, весил он 6 килограммов. Тяжеловато, но со своей задачей справлялся.

Принцип действия разработки был схож с термосом – костюм не выпускал тепло наружу, поэтому его носителя не засекал тепловизор. Но зимой он был пригоден всего четыре часа, летом и того меньше. Другие российские производители решили поставить такое производство на поток, но в «Лазере» знали, что нужно идти другим путем.

Своим умом

Спустя время предприятие разработало ткань со специальной пропиткой, которая полностью блокирует излучение тепловизора. Эту маскировочную одежду можно носить хоть круглые сутки, и она не потеряет своих свойств. А весит такая амуниция всего полтора килограмма.

О своей разработке компания решила рассказать Министерству обороны, даже было написано письмо на имя Сергея Шойгу. В ответе объяснили, что за маскировку в армии отвечают инженерные войска, поэтому нужно обращаться к ним. Прислушавшись к совету, «Лазер» направил костюм на проверку в эту структуру.

– Тесты заняли около года. Здесь важна каждая мелочь, потому что ошибка может стоить множества жизней, – подчеркивает предприниматель. – Нашу разработку испытывали в полевых условиях, в лесах, на полигонах. Мы даже высокоточный тепловизор купили, чтобы самим проводить испытания. Результат убедил: ткань отражает инфракрасный свет и позволяет бойцу выполнять задачи, оставаясь незамеченным.

В итоге объединение получило подтверждающий документ, что разработка прошла все необходимые испытания. Ее рекомендовали использовать в армии и на СВО.

Теперь костюмы поставляют бойцам. Заказывают их не только военные, их покупают волонтеры и даже краевое правительство. Предприятие планирует получить заказ от Министерства обороны, но это непростая процедура, требующая множества согласований.

Уникальный наряд

В комплект входят краги, балаклава, чехлы на ноги, штаны, пончо или куртка. Костюм пропитан специальным химическим составом, который предприятие разработало и производит самостоятельно. Из-за использования химии одежда выпускается невзрачного серого цвета. Раскрасить под камуфляж нельзя, потому что краску может опознать тепловизор.

Комплект подходит для использования зимой и летом. К нему крепятся тряпичные листья, которые необходимы для маскировки, а также помогают бойцу оставаться незамеченным во время жары. Летом ткань холоднее ландшафта и может проявляться на общем инфракрасном фоне, а листья нагреваются и позволяют сливаться с окружением. Зимой в этом нет необходимости, поэтому при морозе костюм носится наизнанку: листьями внутрь.

Фото: Олег Богданов

Аналогов такой ткани в России нет. Другие производители работают по своим технологиям, металлизируя ткань. Но это не всегда хорошо, потому что у некоторых солдат может быть аллергия на металл. При этом свои изделия конкуренты продают по цене в три или четыре раза дороже предлагаемой алтайским производителем. К тому же мощности других фабрик позволяют им выпускать по 100 костюмов в месяц. «Лазер» же заточен под массовое производство, поэтому может изготовить за месяц до десяти тысяч комплектов.

– Нам поступает обратная связь. Один солдат рассказал, что попал под обстрел. Из всей группы выжил только он, потому что был в костюме. Раненый мужчина спрятался под бревна, закрылся и ждал, когда за ним придут. Дроны его не засекли, – делится Иванов. – Не так давно несколько комплектов заказал батальон эвакуации. Их задача – забирать погибших или раненых с поля боя. А порой они не могут добраться до нужного места, потому что там ведется обстрел. И костюмы помогают оставаться незамеченными и потихоньку пробираться до пункта назначения.

При помощи чудо-ткани можно замаскировать даже автомобиль, накрыв его одним или несколькими комплектами одежды. Эту же технологию применили в чехлах для танков, которые также выпускает мастерская. Они тоже востребованы на фронте. Неудивительно, танк стоит миллионов 80, а чехол на него, который позволяет сохранить технику в сохранности, – около 300 тысяч.

Важно понимать, что купить такое снаряжение человек с улицы не может. Каждый комплект выпускается с серийным номером и продается только при предъявлении необходимых документов, например, военного билета.

– Навариться на нашем изобретении мы не пытаемся, – поясняет директор предприятия. – Накрутка к цене не поднимается выше 12% – это необходимо, чтобы платить налоги и зарплату. А зарабатываем мы на другом. При этом сегодня около 70% мощностей направлены на производство именно спецкостюмов. Когда обстановка стабилизируется, мы вернемся к производству «мирного» текстиля. Но сейчас задачи важнее.

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Взято отсюда.

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