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Барнаульского перевозчика по маршруту №37 внесли в черный список

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Барнаульского перевозчика по маршруту №37 внесли в черный список

Руль. Водитель. Автобус Фото: pixabay.com

В управление обратился комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула после того, как перевозчик не исполнил обязательства контракта

Алтайское краевое УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков перевозчика по маршруту №37 в Барнауле, сообщили в ведомстве.

Предприниматель получил контракт стоимостью 5,5 млн рублей по итогам аукциона, но не исполнил принятые на себя обязательства.

В частности, с января перевозчик должен был обеспечить на маршруте работу пяти автобусов малого класса в будние дни и четырех в выходные. Фактически начиная с 8 января на маршруте в будние дни работал один автобус, а в выходные перевозки не осуществлялись совсем.

По результатам оценки всех имеющихся документов антимонопольный орган принял решение включить сведения об ИП в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь предприниматель два года не сможет участвовать в госзакупках.

Ранее в Барнауле провели очередную выездную проверку санитарно-технического состояния автобусов. Нарушения обнаружили на трех маршрутах.

Взято отсюда

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