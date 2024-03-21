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Барнаульскому автовокзалу не хватает более 300 водителей

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Барнаульскому автовокзалу не хватает более 300 водителей

Автовокзал Барнаула Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Сейчас в штате водителей Барнаульского автовокзала преимущественно мужчины 50+. Молодежь идет неохотно, так как похвастать высокими зарплатами предприятие не может

Барнаульский вокзал продолжает медленно восстанавливаться после обвала пассажиропотока в годы пандемии. Процесс идет, но очень медленно. К тому же наблюдается большой дефицит водителей автобусов, рассказал “Вестям Алтай” гендиректор городского автовокзала Алексей Богданов.

По его словам, максимальный объем междугородних перевозок был в 2008 году – ежедневно 360 рейсов, сейчас – 220 рейсов.

Взято отсюда

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