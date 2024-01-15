Тараканы в школе Фото: Черное и Белое Барнаул

Роспотребнадзор заинтересовался ситуацией, описанной в социальных сетях, и сразу же организовал проверочные мероприятия

Жители Барнаула пожаловались на тараканов в кабинетах школы №118 (​Благовещенская, 11​, Новосиликатный микрорайон), сообщает Telegram-канал “Черное и Белое Барнаул”.

На кадрах видно, что насекомые ползают прямо под партой.

“Тараканы в 118-й школе. Дети на ногах в дом могут принести”, – говорит барнаулец Степан.

Роспотребнадзор уже начал проверку и запросил у руководства учебного заведения информацию о дате последней проведенной дезинсекционной обработки. В Управлении пообещали принять меры “в соответствии с действующим законодательством”.

Ситуация находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что в барнаульской школе ученикам на обед подали сырую еду. Сотрудники комитета по образованию и представители Комбината школьного питания “Глобус” проводят проверку.

Взято отсюда