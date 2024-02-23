реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Баш на баш. Россия пускает в дело активы Запада

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия начала продажу долей немецкой компании Wintershall и австрийской OMV в проектах, которые были реализованы совместно с Газпромом. Запад бурно обсуждает «бесчеловечность» погубленного бизнеса австрийцев и немцев с легкой руки Кремля. Но так ли суров наш поступок по отношению к западным газовым бизнесменам?

Указ был подписан президентом Российской Федерации еще в январе, но обсуждения ситуации длится по сей день. Национализация активов иностранных компаний – таково непримиримое мнение Запада относительно продажи долей компаний Wintershall и OMV. Однако, речь тут идет не столько о присвоении активов, сколько о замораживании их счетов. Финансы, находящиеся на счетах России, компании не смогут использовать. То есть мы, по сути, заставляем газовые компании продать свои активы, и уйти с российского рынка, оставив Газпром монополистом. Юридически все деньги так и останутся за иностранной компанией, замороженные на российских счетах.

Напомню, как в свое время Европа «выдавливала» российский бизнес со своих рынков. Там никто даже вида не делал, что счета заморожены. Там была полноценная национализация, подкрепленная дикой волной русофобии. Та же Польша просто отбирала у бизнесменов и их дело, и их капиталы, а владельцев депортировала под благовидным в глазах ЕС предлогом.

Также замораживались наши золотовалютные резервы в европейских странах, когда деньги, вроде как, и наши, но вывести их с зарубежных счетов назад в Россию невозможно.

Та же Германия в прошлом году «отхапала» дочку Газпрома у себя в стране, ничего не заплатив ни основному предприятию, ни России. Но когда подобное стали делать мы, возмущению Европы и Америки нет предела.

Фото: russkievesti.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

горняк22 телеграм
Кулеба пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

Кулеба пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

ВСУ испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил…

Узнать больше
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по жилому многоквартирному…

Узнать больше
“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp