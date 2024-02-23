Баш на баш. Россия пускает в дело активы Запада

|

22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия начала продажу долей немецкой компании Wintershall и австрийской OMV в проектах, которые были реализованы совместно с Газпромом. Запад бурно обсуждает «бесчеловечность» погубленного бизнеса австрийцев и немцев с легкой руки Кремля. Но так ли суров наш поступок по отношению к западным газовым бизнесменам?

Указ был подписан президентом Российской Федерации еще в январе, но обсуждения ситуации длится по сей день. Национализация активов иностранных компаний – таково непримиримое мнение Запада относительно продажи долей компаний Wintershall и OMV. Однако, речь тут идет не столько о присвоении активов, сколько о замораживании их счетов. Финансы, находящиеся на счетах России, компании не смогут использовать. То есть мы, по сути, заставляем газовые компании продать свои активы, и уйти с российского рынка, оставив Газпром монополистом. Юридически все деньги так и останутся за иностранной компанией, замороженные на российских счетах.

Напомню, как в свое время Европа «выдавливала» российский бизнес со своих рынков. Там никто даже вида не делал, что счета заморожены. Там была полноценная национализация, подкрепленная дикой волной русофобии. Та же Польша просто отбирала у бизнесменов и их дело, и их капиталы, а владельцев депортировала под благовидным в глазах ЕС предлогом.

Также замораживались наши золотовалютные резервы в европейских странах, когда деньги, вроде как, и наши, но вывести их с зарубежных счетов назад в Россию невозможно.

Та же Германия в прошлом году «отхапала» дочку Газпрома у себя в стране, ничего не заплатив ни основному предприятию, ни России. Но когда подобное стали делать мы, возмущению Европы и Америки нет предела.

Фото: russkievesti.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский