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Баскетболисты “Барнаула” проиграли в Ревде

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Матч против уральцев “Темп-СУМЗ” завершился со счетом 67:76

Баскетболисты "Барнаула" проиграли в Ревде

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com

Баскетболисты “Барнаула” проиграли выездной матч мужской Суперлиги против клуба “Темп-СУМЗ” из уральского города Ревда. Игра состоялась 3 марта и завершилась поражением подопечных Александра Герасимова со счетом 67:76.

Самым результативным у барнаульцев стал Данила Чикарев. Он набрал 16 очков.

Для алтайской команды поражение в Ревде стало третьим подряд. Тем не менее “Барнаул” остается на шестом месте в турнирной таблице. Баскетболисты из Свердловской области поднялись с третьей на вторую строку.

Следующий матч команда Герасимова проведет дома 10 марта против “Новосибирска”. Завершат первый этап сезона барнаульцы домашними встречами с дублерами столичного ЦСКА и “Зенита” из Санкт-Петербурга. Они пройдут 21 и 24 марта соответственно.

новости Локтевский

Источник

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