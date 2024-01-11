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Баскетболисты “Барнаула” выиграли на своей площадке

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Следующий матч “горожане” вновь проведут дома

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке

Фото: unsplash.com

Баскетболисты “Барнаула” выиграли у “Иркута” на своей площадке. Первый в наступившем году матч чемпионата мужской Суперлиги состоялся 10 января в спорткомплексе “Победа” и завершился с результатом 80:67 в пользу хозяев.

Счет по четвертям составил 17:7, 20:19, 19:25 и 24:16. Самым результативным у барнаульцев стал Игорь Смыгин. В его активе 19 очков, а также 4 подбора и 3 результативные передачи.

После победы над “Иркутом” команда Александра Герасимова поднялась с шестого на четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч “Барнаул” вновь проведет дома 13 января. Соперником “горожан” станет владивостокское “Динамо”, располагающееся на третьей строке. Игра пройдет в спорткомплексе “Победа” и начнется в 18:00.

Горняк22

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