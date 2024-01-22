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Баскетболисты Барнаула сыграли в Ростове-на-Дону с местным БК БАРС-РГЭУ

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Алтайские баскетболисты с треском провалили первую четверть, что в дальнейшем не могло не отразиться на итоговом результате

Баскетболисты “Барнаула” провели очередной матч регулярного чемпионата мужской Суперлиги. Накануне, 21 января, команда Александра Герасимова гостила в Ростове-на-Дону. Местный баскетбольный клуб “БАРС-РГЭУ” уже в первой четверти устроил сибирякам “теплый” прием.

В первые 10 минут игры у баскетболистов ростовской команды получалось абсолютно все. Чего только стоят их восемь точных бросков из-за дуги из десяти попыток.

Взято отсюда

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