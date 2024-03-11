По ходу домашней встречи алтайская команда уступала географическим соседям в 18 очков, но нашла в себе силы вернуться в игру

После неудачной выездной серии баскетболисты “Барнаула” вернулись на домашний паркет. Накануне, 10 марта, в спортивном комплексе “Победа” вновь состоялось сибирское дерби в рамках мужской Суперлиги чемпионата России. В гости к алтайской команде приехал БК “Новосибирск”.

Стартовый отрезок игры прошел в равной борьбе, что в полной мере отражал счет на табло – 22:22.

Взято отсюда