реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Баскетболисты Барнаула выдали невероятный камбэк в матче с Новосибирском

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По ходу домашней встречи алтайская команда уступала географическим соседям в 18 очков, но нашла в себе силы вернуться в игру

После неудачной выездной серии баскетболисты “Барнаула” вернулись на домашний паркет. Накануне, 10 марта, в спортивном комплексе “Победа” вновь состоялось сибирское дерби в рамках мужской Суперлиги чемпионата России. В гости к алтайской команде приехал БК “Новосибирск”.

Стартовый отрезок игры прошел в равной борьбе, что в полной мере отражал счет на табло – 22:22.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон велосипеда у ребенка

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон…

Ранее мужчина был судим 11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий Жителя…

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на…

Рассказываем про топ-10 самых популярных направлений 11 марта 2024, 15:0085Написать…

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый вид рака у мужчин

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый…

Речь про рак предстательной железы, который только в 2022 году…

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще принесут»: как студент из Индии стал известным сибирским нейрохирургом

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще…

Мороз в -23 градуса 33 года назад стал для Шалиндера…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp