Баста встретился с особенной девочкой из Барнаула
"Баста" встретился с девочкой из Барнаула Фото: vk.com/mihutka_22
Перед концертом, который прошел в Барнауле 13 октября, артист встретился со свой юной фанаткой. После теплой встречи девочка посетила его концерт
11-летняя особенная девочка из Барнаула 13 октября встретилась со своим кумиром – музыкантом “Бастой”, сообщили в проекте “Михутка”.
Несмотря на свой недуг, девочка побежала к Василию за кулисами.
После крепких объятий и теплой встречи, “Баста” пригласил ее на концерт.
Ранее сообщалось, что в Барнауле прошел концерт “Басты”. Во время мероприятия местный житель сделал предложение своей девушке.
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