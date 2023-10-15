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Баста встретился с особенной девочкой из Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

"Баста" встретился с девочкой из Барнаула Фото: vk.com/mihutka_22

Перед концертом, который прошел в Барнауле 13 октября, артист встретился со свой юной фанаткой. После теплой встречи девочка посетила его концерт

11-летняя особенная девочка из Барнаула 13 октября встретилась со своим кумиром – музыкантом “Бастой”, сообщили в проекте “Михутка”.

Несмотря на свой недуг, девочка побежала к Василию за кулисами.

После крепких объятий и теплой встречи, “Баста” пригласил ее на концерт.

Ранее сообщалось, что в Барнауле прошел концерт “Басты”. Во время мероприятия местный житель сделал предложение своей девушке.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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