Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства двоих детей в Барнауле
Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin
Алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство малолетних”. Глава СКР заинтересовался расследованием преступления
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве детей в Барнауле, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку.
Бастрыкин потребовал от руководителя алтайского СУ СКР представить доклад о ходе расследования дела.
Напомним, в квартире в Барнауле обнаружили тела двоих детей с признаками насильственной смерти – трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. После убийства детей женщина пошла в соседний дом и покончила с собой.