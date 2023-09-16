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Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства двоих детей в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство малолетних”. Глава СКР заинтересовался расследованием преступления

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве детей в Барнауле, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Бастрыкин потребовал от руководителя алтайского СУ СКР представить доклад о ходе расследования дела.

Напомним, в квартире в Барнауле обнаружили тела двоих детей с признаками насильственной смерти – трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. После убийства детей женщина пошла в соседний дом и покончила с собой.

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