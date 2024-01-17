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Бастрыкин поручил завести дело об оскорблении участников СВО против Баратова

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Бастрыкин поручил завести дело об оскорблении участников СВО против Баратова

Общественность и военкоры резко отреагировали на высказывания президента межрегионального узбекского землячества “Ватандош” Усмана Баратова

Уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Поводом стало коллективное обращение военных корреспондентов с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента межрегионального узбекского землячества “Ватандош” Усмана Баратова, пишет “Фонтанка” со ссылкой сообщение 17 января пресс-службы СК.

Сообщается, что в социальной сети Баратов разместил издевательский пост, оскорбляющий участников СВО. Публикация была сделана 17 декабря 2023 года. За ней последовала волна негодования, а прошедшей ночью пост удалили. После инцидента Баратов разместил в соцсети сообщение: «Нас взломали».

Параллельно в Сети распространилась видеозапись передачи с участием Баратова, где он заявляет, что его задевает понятие “русский”. В частности, глава межрегионального узбекского землячества сказал, что “российские паспорта с федеральных каналов начали называть русскими”.

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Взято отсюда

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